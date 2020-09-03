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اقتصاد

البورصة: انخفاض قيم التداول خلال شهر أغسطس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول خلال شهر أغسطس لتبلغ 9ر37 مليار جنيه من خلال تداول 373ر10 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 40 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 318ر8 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 85ر73% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 15ر26% خلال الشهر.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر82% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر11%، والعرب على 9ر5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوَّه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر819 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر181 مليون جنيه.
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