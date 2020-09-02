AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الأزهر يشيد بتطوير منصات التواصل الاجتماعي لآليات جديدة لمكافحة خطابات الكراهية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:44 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
تابع المرصد ما نشرته وكالة "رويترز" من تصريحات لأحد مسؤولي موقع "فيسبوك" حول تطوير الشركة لآلية جديدة لاكتشاف خطابات الكراهية والتحريض على العنف ومنع ترويج الشائعات والمعلومات المضلّلة.

جاءت تلك التصريحات عبر إحدى المدونات التابعة لموقع التواصل الاجتماعيّ، وأكدت التصريحات سعي "فيسبوك" لإزالة كل المعلومات المغلوطة والشائعات المضلّلة التي لا يمكن التحقّق منها التي قد تؤدى إلى العزوف عن التصويت أو  تضرّ بـ"نزاهة" العملية الانتخابيّة.

وذكرت الشبكة في بيان لها عبر موقعها الرسميّ أنها لن تتسامح مع أي حساب ينخرط بأي شكل من الأشكال في هذا النوع من التعصب.
 
وأشاد المرصد بهذه الخطوات الجادة من قبل منصات التواصل الاجتماعي وخطابات الكراهية وهو ما يحدّ بدوره من ظواهر مثل "الإسلاموفوبيا" ويمنع تداول ما يعكّر صفو العلاقات بين أبناء الوطن الواحد كما رأينا في أوروبا من تجاوزات من قبل اليمين المتطرف تجاه المسلمين وغيرهم.

واكد المرصد أن تلك الآليات المقرّر تنفيذها من شأنها أن تعزّز مفاهيم مهمة مثل المواطنة والتّعايش السلميّ بين الجميع على اختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم أو دياناتهم وهو ما يحتاجه عالم اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق Viber ينضم لحملة المقاطعين لفيسبوك بسبب ازدياد خطاب الكراهية

بدأت بمنشور لـ ترامب.. فيسبوك تخسر 7.2 مليار دولار في أقل من شهر بسبب خطاب الكراهية

فيديو جراف.. كوكاكولا تعلق إعلاناتها على مواقع التواصل

عنصرية ضد الوافدين.. بيان عاجل من جمعية حقوق الإنسان الكويتية بعد ضرب مصري

المؤسسات الدينية تنتفض ضد حرق المصحف في السويد.. الأزهر: تنتهك الحريات دون أدنى احترام لمعتقدات الآخرين.. الإفتاء: استفزاز للمسلمين.. وعباس شومان: عمل جبان

البحوث الإسلامية: الرسومات المسيئة للرسول الكريم تدعم خطاب الكراهية

ترشيحاتنا

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

انت إللي طبلت في الأول.. طارق يحيى يرد على حلمي طولان

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

إسلام صادق: كهربا قد يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد