الذاكرة في النص الأدبي الهجين.. رسالة دكتوراه حول مجتمعات المهمشين

منحت كلية التربية بجامعة عين شمس، درجة الدكتوراه فى فلسفة الأدب الإنجليزي والنقد ، للباحثة هالة محمود حربي، عن بحثها "الذاكرة فى النص الأدبي الهجين".





وتناولت الباحثة ، نصوصا كتبت باللغة الإنجليزية ، لكتاب غير إنجليزي ، مثل النيجيري ولى سوينكا ، والمصرية أهداف سويف ، والفلسطينية نتالى حنضل.





ويستدعى هؤلاء الكتاب الذاكرة الجمعية لمجتمعات المهمشين بعد الاستعمار، حيث محاولة لجمع شتات هذه المجتمعات بعد تجربة الاستعمار المريرة، ومحاولة إعادة كتابة الذات تلك التى نشأت فى منطقة التناقض كما يسميها هومى بابا.





وتقول الباحثة هالة حربى ؛ "هى رحلة لمعرفة الذات وجمع شتاتها ومواجهة القوة الإمبريالية بلغتها إعلانا منهم بأنهم يمتلكون كيانا منفصلا ومستقلا وحرا".





وأضافت هالة حربي، "إن كتاب ما بعد الكلونيالية كان هدفهم الأول هو السرد بعد طول الصمت الذي أجبروا عليه وقت الاستعمار، أو كما يقول المثل .. تكلم لأراك".





وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتورة أحلام فتحى حسن الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإنسانية والترجمة الفورية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد السعيد القن الرئيس الأسبق لقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور شكري عبد المنعم مجاهد الرئيس السابق لقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس.



