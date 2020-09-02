AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن|هدية من حاكم دبى لـ محمد رمضان.. وعمرو دياب يطرح كليب يوم تلات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

وجه النجم محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيسبوك الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

طرح النجم عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "يوم تلات" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي موسى للمخرج بيتر ميمي، أطلقت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، الإعلان التشويقي للفيلم الذي يمثل انطلاقة قوية لصناعة أفلام الخيال العلمي في مصر، ومن المرتقب طرح الفيلم قريبًا في السينمات.

استضاف موقع صدى البلد مدربة الاسود فاتن الحلو وتحدثت عن تطبيقها للاجراءات الاحترازية في السيرك من خلال بث مباشر.

تصدرت صورة الفنانة ماجدة الرومي والرئيس الفرنسي ماكرون وسائل التواصل الإجتماعي، حيث استقبلها في مقر إقامته بقصر الصنوبر مساء أمس الثلاثاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. خطأ فادح في كليب اختراع.. سوسن بدر تبهر الجمهور

بعد فيروز.. ماكرون يلتقي ماجدة الرومي.. ماذا حملت معها؟ | صورة

كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور

نص رسالة ماجدة الرومي للرئيس الفرنسي ماكرون.. فيديو

روبوت عملاق وإنذار بنهاية العالم القديم في الإعلان التشويقي لفيلم موسى

عمرو دياب يطرح كليب يوم تلات.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يضم أسامة الجزيري من الترجي التونسي

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي بسبب كهربا.. ميسي يرحل بعد فشل جلسة والده ورئيس برشلونة

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها

ميدو: الزمالك "طلع لسانه" لـ الأهلي بسبب كهربا

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد