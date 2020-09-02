لن يسبقنا مجددًا.. لجنة مكافحة كورونا توضح الحالة الوبائية بمصر.. فيديو

، وما زلنا نحاول السيطرة عليه. قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ،: اننا سيطرنا علي فيروس كورونا، ولكننا لم ننتصر عليه





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن فيروس كورونا اذا كان سبقنا قبل ذلك؛ فالآن لن نسمح له ان يسبقنا مرة اخرى .





وأوضح حسام حسني ،: أننا نضع بروتوكولات استباقية لمواجهة فيروس كورونا أثناء موسم الدراسة . أثناء





وتابع : ان المدرس في المدرسة سيصبح هو الأب والأم البديل وهو من سيحرص علي التهوية السليمة وعلى مسافات التباعد بين الطلاب .





واستكمل : ان أى طالب يظهر عليه أعراض إصابة بالفيروس سيتم تحويله إلى الرعاية الصحية .