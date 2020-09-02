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توك شو

لن يسبقنا مجددًا.. لجنة مكافحة كورونا توضح الحالة الوبائية بمصر.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:43 م
حسام حسني
حسام حسني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ،: اننا سيطرنا علي فيروس كورونا، ولكننا لم ننتصر عليه، وما زلنا نحاول السيطرة عليه.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن فيروس كورونا اذا كان سبقنا قبل ذلك؛ فالآن لن نسمح له ان يسبقنا مرة اخرى .

وأوضح حسام حسني ،: أننا نضع بروتوكولات استباقية لمواجهة فيروس كورونا أثناء موسم الدراسة  .

وتابع : ان المدرس في المدرسة سيصبح هو الأب والأم البديل وهو من سيحرص علي التهوية السليمة وعلى مسافات التباعد بين الطلاب  .

واستكمل : ان أى طالب يظهر عليه أعراض إصابة بالفيروس سيتم تحويله إلى الرعاية الصحية  .
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