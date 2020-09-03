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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت اسعار الذهب خلال بداية  تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 853.5 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 975.55 جنيه

سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 853.5 جنيه 

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 وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها للجرام 730.40 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب 6864 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1954 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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