اتجاه في سموحة لإقالة حمادة صدقي عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي سموحة يدرس إقالة حمادة صدقي من قيادة الفريق الأول خلال الفترة الحالية.





وتابع :" رغم تمسك البعض برحيل حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة ولكن مازال المهندس فرج عامر رئيس النادي متمسكا بتواجد الجهاز الفني خصوصا في تلك الفترة لعدم التعرض لأي أزمات جديدة.





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .