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رياضة

اتجاه في سموحة لإقالة حمادة صدقي عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:47 م
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة
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قسم الرياضة
سادت حالة من الغضب بين مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق الأول بقيادة حمادة صدقي من نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي سموحة يدرس إقالة حمادة صدقي من قيادة الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وتابع :" رغم تمسك البعض برحيل حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة ولكن مازال المهندس فرج عامر رئيس النادي متمسكا بتواجد الجهاز الفني خصوصا في تلك الفترة لعدم التعرض لأي أزمات جديدة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .

أحرز غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "31" من خلال استغلال لاعبي سموحة من  حدود منطقة الجزاء لتردد الكرة بعد تسديدها من الحائط البشري لتصل لغنام محمد خارج منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها فى شباك عمر صلاح.

وفي الدقيقة "45"، تمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة من إحراز هدف التعادل من خلال كرة طولية من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سكنت شباك الإنتاج.

وعقب انتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد  الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.
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