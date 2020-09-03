العام الدراسي الجديد.. النواب يطالبون بتقليل كثافة الفصول لـ 20 طالبا.. و3 أيام فقط للدراسة

- تعليم البرلمان تطالب بتخفيض عدد أيام الدراسة

- النائبة ماجدة نصر: يجب تشديد الإجراءات الاحترازية مع عودة المدارس

- صحة البرلمان تطالب بتوزيع كمامة لكل طالب للوقاية من كورونا





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأربعاء، 2 سبتمبر 2020، بوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية؛ لمتابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، والاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة، إضافةً إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لاستقبال العام الدراسي الجديد.





ووجه الرئيس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات؛ لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية.





من جانبهم، قدم نواب البرلمان، عددًا من المقترحات لعودة العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، وذلك وفق إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس، إضافةً إلى الحديث عن وجود موجة ثانية للفيروس، مما يستدعي من وزارة التعليم تكثيف الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب.





وركزت تصورات النواب حول ضرورة تقليل أعداد الطلاب في الفصل، ليكون 20 طالبًا على الأكثر، إلى جانب تخفيض أيام الدراسة، ليكون يومين أو 3 أيام، إضافةً إلى اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية وتسليم الطلاب كمامات، إلى جانب عمليات التعقيم للطلاب والفصول، والتي تتم بشكل دوري.





بداية، شددت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد ، لاسيما وأن فيروس كورونا لا يزال منتشرًا، إضافة إلى الحديث حول وجود موجة ثانية للفيروس.





20 طالبا بالفصل





وطالبت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوجود نظام خاص مع عودة الطلاب للمدارس، والإعداد له بصورة جيدة من الآن، مشددة على ضرورة ألا يزيد عدد الطلاب في الفصول الدراسية على 20 طالبًا على الأكثر.





3 أيام





كما أكدت ضرورة تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحيث لا يذهبون سوى يومين أو 3 في الأسبوع إلى المدارس.





وأضافت، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن وزارة التعليم كانت قد قدمت عددا من المقترحات الخاصة بحضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، بحيث يكون طوال الاسبوع بصفة منتظمة للطلاب من مرحلة الحضانة إلى الصف الثالث الإبتدائي، و يومين أو ثلاثة لبقية المراحل، مع استغلال التعليم عن بعد ووجود بنك المعرفة، مطالبة بتفعيل تلك المقترحات حفاظًا على صحة التلاميذ.

التعليم عن بعد

كما طالبت الدكتورة ماجدة نصر بضرورة إيجاد وسيلة لتواصل المعلمين مع الطلاب في الأيام التي سيتم الاعتماد فيها على التعليم عن بعد، خاصة المرحلة الإعدادية حيث لا يمتلك فيها الطلاب أي تابليت.





كمامات طبية