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حوادث

تشريح الجثة.. تحقيقات موسعة حول ذبح عاطل لزوجته في بولاق الدكرور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
امرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها لخلافات بينهما ببولاق الدكرور. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة والاستعلام عن شهود العيان صرحت بدفن جثة لمجني عليها عقب الانتهاء من التشريح. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور 

، انتقلت علي الفور قوات الامن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وافادت التحريات ان زوجها وراء ارتكاب الجريمة. 

اشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة حيث تشاحرت القتيلة معه وقالت له: ياعواطلي ما دفعه لذبحها بمطواة. 

وتمكنت قوة امنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق. 
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