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برلمان

حماة الوطن: الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سيظل دائما مبدأ أصيلا للسياسة الخارجية المصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة شريطة أن يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة.

وأوضح زكريا في تصريحات له، أن مصر ثابتة على مبادئها التي ترتكز على محاور أهمها مواصلة مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، فضلا عن ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية حاضرة خلال جميع الجولات الخارجية المصرية للمحافل الإقليمية والدولية. 

وأشار مساعد رئيس حماة الوطن، إلى أن تأكيد السيسي أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام، هو أساس لأي مفاوضات قادمة.
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