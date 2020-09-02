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أخبار العالم

جارة القمر وأكراد العراق.. سلاح ماكرون الجديد لمواجهة أردوغان بالمنطقة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:56 م
ماكرون وفيروز
ماكرون وفيروز
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شريف سيد
ازدادت تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط، ما بين لبنان والعراق وزيارات جماهيرية نهاية إلى لقاء الأكراد في العراق. 

يحاول ماكرون، التواجد في الشرق الأوسط لوقف طموحات أردوغان في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط وبسط النفوذ، وخاصة عقب الاتفاق الذي تم توقيعه مع حكومة الوفاق الليبية في يناير الماضي. 

ماكرون، الذي بسط نفوذه بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب اليونان وقبرص للوقوف في وجه تركيا، التي تحاول السيطرة على ثروات المتوسط، يحاول مجددا قطع أي قدم جديدة لتركيا في لبنان، استغلالا لكارثة مرفأ بيروت. 

ظهر الرئيس الفرنسي في منزل الفنانة العظيمة فيروز، وكذلك ظهوره في مشهد مؤثر مع النجمة ماجدة الرومي، ومساعدته في زراعة شجرة أرز بجبال لبنان، كلها محاولات من الرئيس الشاب لكسب التعاطف والدعم الشعبي له من أجل ضمان مكان في قلب لبنان. 

أصبحت محاولات أردوغان ونظامه في التواجد بلبنان عقب كارثة مرفأ بيروت، واضحة المعالم، وهو ما قضى عليه المساعدات العربية كذلك إلى لبنان وعلى رأسها مصر، إلا أن ماكرون جاء ليقضي على البقية من هذه المحاولات. 

الأكراد

تبينت أيضا مساعي ماكرون في اللقاءات التي عقدها مع قادة الأكراد أثناء زيارته إلى العراق، وسط محاولات منه أن يكون الحليف الجديد لهم، خلفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبح يميل إلى أردوغان مؤخرا. 

فرنسا ظهرت على الساحة العربية بكثافة خلال الفترة الماضية، وذلك لمنع أردوغان من استغلال التوترات في بعض الدول العربية مثلما فعل في ليبيا، التي لازالت تتألم نتيجة جرائم أردوغان فيها. 

لا يرغب الرئيس الفرنسي في خسارة أي رقعة في شطرنج منطقة الشرق الأوسط من جديد لصالح أردوغان، إلى جانب محالاته في القضاء على النفوذ القديمة بالبحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. 

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