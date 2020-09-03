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حوادث

روجا لنشاطهما عبر فيس بوك.. حبس سيدتين لممارستهما الدعارة بالقاهرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
شبكة دعارة
شبكة دعارة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الاعمال المنافية للآداب بمقابل مادي والترويج لنشاطهما عبر الفيس بوك.

وامرت جهات التحقيق بالتحري عن نشاط المتهمتين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وألقى رجال الأمن القبض على سيدتين بالقاهرة لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطهما عبر "فيس بوك" .

فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود  إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) تحوى على العديد من صور الفتيات بأوضاع منافية للآداب وبعض العبارات أعلنت خلالها إحدى السيدات استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (سيدتين ، لهما معلومات جنائية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة.


وبمواجهتهما أقرت إحداهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب  وتسهيل واستغلال المتهمة الثانية فى تلك الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى.

وأضافت بأنها قد أنشأت تلك الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بتحريض من المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

وعثر بحوزتهما على (هاتف محمول – تبين احتوائه على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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