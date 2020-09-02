محافظة الغربية: حالات التعدي على أراضي الدولة هذا الشهر تكاد تكون معدومة..فيديو

وذلك نتيجة القوانين والتعامل الصارم مع الأمر، مشدد على أن حالات التعدي قد تكاد معدومة.



وفيما يخص جولات إزالة المخالفات، أوضح أنها تتم في 8 مراكز المتواجدين داخل المحافظة، وذلك بالتوازي بالتنسيق مع مديرية الأمن والمسئولين في تلك المراكز.





وتابع: هناك أيام تمر بدون تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، واحيانا بيكون هناك إصابات لا تزيد عن8 حالات، وذلك على مستوى المحافظة، وشدد على أن كورونا مازالت متواجدة والأمر لم ينته.



وأشار إلى أن التوعية في القرى والتواصل معهم أسهل من التوعية والتواصل مع المدن.





قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم إزالة حوالي 7500 تعد ومخالفة بناء خلال 9 أشهر، معقبا: تم إزالة مايقارب من 70% من التعديات خلال هذا العام.وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنه لا يوجد تهاون مع المخالفين في البناء، مشيرا إلى أن الشهر الماضي لم يشهد أي حالة مخالفة أو تعد،