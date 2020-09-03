لجنة مكافحة كورونا: المدرس يجب أن يكون لديه وعي طبي بالفيروس ..فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المدرس غير مسئول فقط عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ولكنه يجب أن يكون لديه وعي طبي.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المدرس إذا لاحظ أى أعراض إنفلونزا علي أي طالب؛ فعليه بعزله عن المجموعة المتواجدة معه، ويقوم بطلب الرعاية الصحية له.





حسام حسني ، أن هناك احتمالية لوجود موجة ثانية من فيروس كورونا وليست افتراضية حدوثها. وأوضح



