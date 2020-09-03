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لجنة مكافحة كورونا: المدرس يجب أن يكون لديه وعي طبي بالفيروس ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المدرس غير مسئول فقط عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ولكنه يجب أن يكون لديه وعي طبي.
 
وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المدرس إذا لاحظ أى أعراض إنفلونزا علي أي طالب؛ فعليه بعزله عن المجموعة المتواجدة معه، ويقوم بطلب الرعاية الصحية له.

وأوضح حسام حسني ، أن هناك احتمالية لوجود موجة ثانية من فيروس كورونا وليست افتراضية حدوثها.

وتابع "هناك مستشفيات خاصة كثيرة قامت بغلق مستشفى العزل بسبب عدم وجود إصابات بفيروس كورونا".
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