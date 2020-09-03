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فن

ماجد المصري: عرض مسلسل "الوجه الآخر" حصري لا يقلقني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
عبر النجم ماجد المصري عن سعادته البالغة بعرض مسلسل "الوجه الاخر" علي شاشة "سي بي سي" .

قال ماجد في تصريح لصدي البلد : لن أقلق من فكرة عرض مسلسل حصري لأن العمل الجيد يفرض نفسه ومن وجهة نظري الشخصية أن الأصلح له .

تابع : المسلسل اجتماعي ويركز علي موضوعات هادفة وتهم المجتمع ومن وجه نظري الشخصية أن المسلسل سوف يحقق نجاح .

من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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