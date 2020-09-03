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أخبار البلد

«تمرد الدقهلية»: دعاء خليفة مفصولة من الحركة وتستغل رجال الأعمال في تحقيق المكاسب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
دعاء خليفة
دعاء خليفة
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قال أعضاء حركة تمرد بالدقهلية، إن المدعوة "دعاء خليفة" تم فصلها من الحركة؛ بعد قيامها بإيهام بعض رجال أعمال محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى في الدولة، وتحاول عبر تلك الأكاذيب استغلالهم.


وأضاف أعضاء الحركة، في بيان أصدروه، أن الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين ومحبي الضوء والمنتفعين، وأن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل؛ بدافع حب تراب مصر، وأننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا، ولم ننتظر أي مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ وسيظل عملًا تتحاكاه الأجيال، أما هذه المدعوة فتسيطر عليها الأنانية وحب الذات، وترغب في الحصول على أي منصب سياسي، وبأي طريقة، ولها سجل حافل في هذه المحاولات.


وتابع بيان الحركة، "نحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركة تمرد الدقهلية، نرفض وندين التصريحات والابتزاز السياسي الذي تحاول به دعاء خليفة، أن تحصل به على أي مكتسب ليس لها الحق فيه".


ووقع على البيان، كل أعضاء المكتب الإداري لحركة تمرد محافظة الدقهلية، ومنهم "خالد الصعيدي، مسئول قطاع الدلتا لحركة تمرد، وهشام بكر، أمين تنظيم حركة تمرد لمحافظة الدقهلية، وهاني عبادة مسئول الاتصال السياسي بالمحافظة الدقهلية، ومحمد فياض مسئول العمل الجماهيري، وعاصم أبو الدهب، والسيد عبد الغني قراقيش، وشعبان زاهر، ومحمد العلاوي، ومحمد المحمودي، وأحمد نعيم، وفاطمة العيوطي".


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