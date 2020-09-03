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رياضة

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:06 ص
محمد الشناوي وكهربا
محمد الشناوي وكهربا
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محمد رشاد
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل مشادة محمود عبد المنعم كهربا، مع زميله محمد الشناوي، لاعبي الأهلي، أثناء مران الفريق صباح أمس، الأربعاء.

وقال "حتحوت"، في برنامج «الماتش» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الأحداث جرت في صباح الساعة الثامنة صباحًا، عندما فوجئ الحارس محمد الشناوي، أثناء تواجده على مقاعد البدلاء قبل انطلاق المران، بلفظ خارج من كهربا ضد زميله صالح جمعة، على سبيل «الهزار»، وهو ما انزعج منه الشناوي بشدة.

وأضاف "حتحوت"، أن الشناوي تدخل واعترض على لفظ كهربا، الأمر الذي رفضه الأخير؛ ليرد قائلًا «أنا بهزر مع صاحبي ودي حاجة ماتخصكش، وأنت مش أبويا علشان تقول لي أعمل إيه، أبويا نفسه مابيقوليش أنت بتعمل إيه»، وهو ما دفع الشناوي، للرد عليه قائلًا: «ده نادي وفيه تمرين وفيه كابتن للفريق وهنا مش مكان للهزار».

واستكمل حديثه، أن كهربا تلفظ بألفاظ خارجة ضد الشناوي وضد نفسه، واللاعبون حاولوا تهدئته، قبل أن يدفع الشناوي، ليتدخل عبد الحفيظ لإنهاء المشادة الذي فشل في إنهائها منذ بدايتها، قبل أن يغادر كهربا النادي.

وتابع حتحوت، أن سيد عبد الحفيظ ووليد سليمان، اصطحبا، الشناوي، لتهدئته، وتواصل سليمان مع كهربا الذي كان وصل إلى منزله، وطالبه بالحضور إلى النادي على الفور، وهو ما حدث بالفعل، حيث دخل في نوبة بكاء شديدة عقب وصوله، وقبل رأس الشناوي واعتذر له وللفريق بالكامل.

واختتم حديثه، أن مدير الكرة بالأهلي، انفرد بكهربا، وأبلغه بتغريمه مليون جنيه، على أن لا يتنازل عن هذه العقوبة إلا في حالة قبول الشناوي اعتذاره، ليتدخل الشناوي، الذي رحب باعتذاره باعتباره كابتن للنادي وعليه احتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن كهربا، سيكون خارج التدريبات الجماعية للأهلي في الأيام المقبلة، والبداية من الغد، كجزء من العقوبة.

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