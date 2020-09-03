طارق يحيى: كهربا هرب من الزمالك وصدر مشاكل للأهلي

علق طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على توقيع الأهلي عقوبة تجاه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، اليوم الأربعاء.





وكان النادي الأهلي أعلن توقيع عقوبة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذي جرى صباح اليوم.





وقال يحيى عبر قناة الزمالك: "النادي الأهلي عندما يغرم كهربا مليون جنيه إذن فهو فعل جرم كبير جدًا، وأعتقد أنه تطاول على محمد الشناوي، وبعدها تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ،مليون جنيه حجم الغرامة أو العقوبة يعطي عنوان لحجم الفعل الذي ارتكبه كهربا في النادي الأهلي".





وتابع: "عندما كان كهربا متواجدًا في الزمالك وحدثت مشاكل، حاولت التدخل من بعيد في خلافه مع رئيس الزمالك، ومرتضى منصور (زعل مني وقالي مالكش دعوة)، وهو كان لديه الحق دون الإفصاح عن التفاصيل".





وواصل: "مرتضى منصور ومجلسه والجهاز الفني أدركوا ما سيحدث من كهربا في المستقبل، مرتضى والزمالك أخذوا حقهم من كهربا، و33 مليون جنيه مبلغ كبير".





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن توقيع تغريم كهربا 32 مليونًا و837 ألف جنيه لصالح الزمالك ، كهربا هرب من الزمالك، وصدر مشاكل للنادي الأهلي".



