AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق يحيى: كهربا هرب من الزمالك وصدر مشاكل للأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
محمد رشاد
علق طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على توقيع الأهلي عقوبة تجاه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، اليوم الأربعاء.

وكان النادي الأهلي أعلن توقيع عقوبة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذي جرى صباح اليوم.

وقال يحيى عبر قناة الزمالك: "النادي الأهلي عندما يغرم كهربا مليون جنيه إذن فهو فعل جرم كبير جدًا، وأعتقد أنه تطاول على محمد الشناوي، وبعدها تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ،مليون جنيه حجم الغرامة أو العقوبة يعطي عنوان لحجم الفعل الذي ارتكبه كهربا في النادي الأهلي".

وتابع: "عندما كان كهربا متواجدًا في الزمالك وحدثت مشاكل، حاولت التدخل من بعيد في خلافه مع رئيس الزمالك، ومرتضى منصور (زعل مني وقالي مالكش دعوة)، وهو كان لديه الحق دون الإفصاح عن التفاصيل".

وواصل: "مرتضى منصور ومجلسه والجهاز الفني أدركوا ما سيحدث من كهربا في المستقبل، مرتضى والزمالك أخذوا حقهم من كهربا، و33 مليون جنيه مبلغ كبير".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن توقيع تغريم كهربا 32 مليونًا و837 ألف جنيه لصالح الزمالك ، كهربا هرب من الزمالك، وصدر مشاكل للنادي الأهلي".

يُذكر أن كهربا كان قد فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، وانضم إلى صفوف أفيس البرتغالي، وبعدها انتقل إلى الأهلي في نافذه انتقالات يناير الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

بعد تغريم كهربا ماليا .. مصدر بالجبلاية: العقوبة ليست نهائية ويمكنه الطعن

ننشر خطاب فيفا لـ الزمالك بشأن تغريم كهربا 33 مليون جنيه

أهم الأخبار.. الفيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه لصالح الزمالك.. وفاة الفنانة شويكار.. لا شبهة جنائية فى وفاة عصام العريان

عقوبة كهربا تعمق جراح الأهلي.. الفيفا يحكم بـ 33 مليون جنيه لـ الزمالك..اللاعب يطعن.. ومرتضى منصور يتوعد

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا رغم عقوبة الفيفا.. كورونا يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي.. حالة لاعبي المصري الطبية قبل لقاء الإسماعيلي

ترشيحاتنا

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

الشرط الجزائي حال دون استقالتي.. محمد صلاح يكشف سر إقالته من قيادة طنطا

تشريح الجثة.. تحقيقات موسعة حول ذبح عاطل لزوجته في بولاق الدكرور

على البحر.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل مثيرة لخناقة كهرباء vs الشناوي

تركيا ترانزيت.. شوبير: أليو ديانج في طريق عودته للأهلي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية