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رياضة

فرج عامر: إهدار الفرص وتعالي اللاعبين سبب هزيمة سموحة من الإنتاج الحربي.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن سبب هزيمة ناديه من الإنتاج الحربي، هو إهدار الكثير من الفرص في الشوط الأول، بالإضافة لتعالي اللاعبين وفقدان خط وسط الملعب.

وأضاف رئيس سموحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن النادي لم يتخذ أي خطوة بشأن فرض عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من الإنتاج الحربي، لا سيما وأنها هزيمة غير متوقعة في ظل امتلاك الفريق عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارات العالية.

واختتم تصريحاته، أن الحديث عن أي تغيير في الجهاز الفني بعد الخسارة من الإنتاج الحربي غير صحيح، والنادي لم يتخذ أي قرار على الإطلاق في هذا الشأن.
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