AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سموحة: إيقاف المستحقات المالية للاعبين بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خصم 25 ألف جنيه على كل لاعب عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

وقرر أيضا فرج عامر، إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري، وتحقيق المكاسب في المباريات القادمة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

أحرز غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "31" من خلال استغلال لاعبي سموحة من  حدود منطقة الجزاء لترتد الكرة بعد تسديدها من الحائط البشري لتصل لغنام محمد خارج منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها فى شباك عمر صلاح.

وفي الدقيقة "45"، تمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة من إحراز هدف التعادل من خلال كرة طولية من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سكنت شباك الإنتاج.

وعقب انتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد  الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم طارق يقود طلائع الجيش للفوز على الإنتاج الحربي في الدوري

الدوري المصري.. صلاح محسن يحرز الهدف الثالث في شباك طنطا

الدوري المصري.. سموحة يكتفي بـ ثلاثة أهداف في شباك طنطا

الدوري المصري.. سموحة يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الشوط الأول

الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يستعيد توازنه ويهزم سموحة 2-1

"2 - 1"| ملخص أهداف مباراة الإنتاج الحربي وسموحة في الدوري المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

أخيرًا.. أمريكا تعلن موعد توزيع لقاح كورونا

في ظروف غامضة.. فتاة تعثر على جثة أختها وجنازتها في نعش وردي مرصع بالألماس

مين يقدر على كهربا.. بصق وإهانة.. الزمالك يعفو والأهلي يعلق الفلكة

منتقبة تركته واختفت.. صاحب محل يعثر على رضيع في كرتونة بشارع نجيب الريحاني.. شاهد التفاصيل

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد