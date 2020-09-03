أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.



مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء





قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر عند التصالح فى مخالفات البناء مراعاة لظروف المواطنين.

















تداولت وسائل الإعلام الفرنسية تعرض طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حادث في مطار بيروت.













اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".













فجر مصدر قانونى مفاجأة بشأن تسريب صور رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هدرسفيلد مرتديا تيشيرت بيراميدز تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة .

















كشف مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" لوكالة "رويترز" البريطانية، قيمة المساعدات الأمريكية لإثيوبيا والتي تتجه الولايات المتحدة لتخفيضها.

















كشفت مصادر مطلعة عن أنه تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار"، بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليار و135 مليون جنيه.













أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 798 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.







