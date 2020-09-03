رسوم فرعونية ومفتاح الحياة.. أول ظهور للكرة الرسمية لمونديال اليد 2021.. شاهد

عرض الإعلامي عمرو خليل الكرة الرسمية لمونديال اليد 2021 خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، معقبا: لأول مرة تظهر على الهواء..كرة مونديال اليد 2021.



وتابع: الكرة تضم شعار الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا شعار البطولة ومفتاح الحياة.



واسترسل: الكرة عليها علم مصر وأيضا تحتوي على الرسوم الفرعونية التي تميز الحضارة المصرية.

