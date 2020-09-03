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توك شو

رسوم فرعونية ومفتاح الحياة.. أول ظهور للكرة الرسمية لمونديال اليد 2021.. شاهد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
الكرة الرسمية لمونديال
الكرة الرسمية لمونديال اليد 2021
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اسراء صبري
عرض الإعلامي عمرو خليل الكرة الرسمية لمونديال اليد 2021 خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، معقبا: لأول مرة تظهر على الهواء..كرة مونديال اليد 2021.

وتابع: الكرة تضم شعار الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا شعار البطولة ومفتاح الحياة.

واسترسل: الكرة عليها علم مصر وأيضا تحتوي على الرسوم الفرعونية التي تميز الحضارة المصرية.
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