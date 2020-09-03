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رياضة

ميدو: كومان شخصية متقلبة "المزاج" وهو الأنسب لبرشلونة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:39 ص
كومان
كومان
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عمرو ابوبكر
تحدث أحمد حسام ميدو عن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة والذي جاء خلفا لكيكي سيتين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أرى أن كومان هو الأنسب لفريق برشلونة فهو يعرف سياسة النادي جيدا وهو قادر على إعادة هوية الفريق الكتالوني مرة أخرى".

وأضاف: "أزمة كومان كانت تكمن معي في كونه متقلب المزاج من الممكن أن تلتقي به في الصباح ويقول لك صباح الخير ويعاملك بشكل جيد وفجأة وفي اليوم التالي تجد عكس ذلك تماما".

وحول ليونيل ميسي نجم برشلونة قال:" تأثُّر القيمة التسويقية لميسي بشكل سلبي سبب رئيسي في رحيله عن برشلونة، من الطبيعي أن تهبط قيمة ميسي المادية كلما هبطت نتائج برشلونة".
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