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إقبال كثيف.. أستاذ قانون بأكاديمية الشرطة يكشف سبب مد باب القبول للحاصلين على ليسانس حقوق ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
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إبراهيم القادري
قال اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إن مد فترة تقديم الحاصلين علي ليسانس الحقوق لأكاديمية الشرطة حتي 17 سبتمبر نتيجة الإقبال الكثيف علي التقديم.

وأضاف نبيل حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا يدل علي نجاح المنظومة الأمنية في الوقت الراهن وهذا نجاح لوزارة الداخلية مؤكدا أن الأعداد كبيرة هذه السنة .

وأوضح نبيل حسن، أن الأكاديمية استجابت لطلبات راغبي الالتحاق وقامت بمد فترة التقديم.

وتابع أن طالب الحقوق يأخذ دبلومة في مواد الشرطة إضافة إلى اللياقة البدنية والنفسية والذهنية.

واستكمل أن طلبة كلية الحقوق يتاح لهم الحصول علي درجة الماجستير وهذا للتسهيل عليهم إضافةً إلي تعلم اللغات داخل الكلية. 
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