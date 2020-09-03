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أخبار العالم

العراق: قتلى من الجيش في كمين لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن عددا من جنود حرس الحدود العراقي قُتلوا، فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، جراء كمين نصبه تنظيم داعش، على إحدى النقاط الحدودية بمحافظة الأنبار، غرب العراق.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي في محافظة الأنبار.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل بعد عبور رتل لإحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي".

وأضافت، أن "الانفجار أدى إلى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، خلال زيارته العراق، إن مقاتلي داعش الذين يحملون الجنسية الفرنسية سيحاكمون في العراق.

وشدد ماكرون على أن فرنسا ليس لديها سياسة لإعادة المقاتلين الأجانب الذين يحملون جنسيتها إليها.
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