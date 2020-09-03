ميدو: محمد عبد الوهاب رفض الرحيل عن الأهلي للاحتراف قبل وفاته بأسبوعين

أكد أحمد حسام ميدو، أن الراحل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر الأهلي، رفض الاحتراف، وتمسك بالبقاء في الفريق الأحمر؛ من أجل كتابة التاريخ.





وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "كلمت محمد عبد الوهاب قبل وفاته بـ أسبوعين وانا جايبله عرض احتراف كويس جدًا، قلتله لو جالك عرض كويس من فرنسا تسافر؟ .. لقيت رد غريب جدًا عمري ما كنت أتخيله "قالي أنا مبسوط كده.. أنا ببني تاريخ في الأهلي والمنتخب وسط زمايلي، ومش عايز أكتر من كدة".





وأضاف ميدو "كان حلمي دائمًا أن يحترف أكبر عدد من اللاعبين المصريين في أوروبا".



