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حوادث

مصرع طبيب صيدلي في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع قطور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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احمد علي
لقي طبيب صيدلي في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرًا بجراحه؛ إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور.


تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، بوصول "بلال. م. ا"،  22 عاما، صيدلي، جثة هامدة متأثر بجرح نافذ في الصدر إثر مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلي مشاجرة على أثرها قام المتهم ويدعي "سمارة" بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في الصدر. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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