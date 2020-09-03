عرض تمثال محترق لـ ميلانيا ترامب في مسقط رأسها

عُرض تمثال غريب للسيدة الأولى الأمريكية السلوفينية الأصل ميلانيا ترامب، هذا التمثال الغريب من نوعه تم تصميمه وتنفيذه بشكل خشبي محترق، في معرض فني في بلدة كوبر الساحلية السلوفينية.





ووفقا لوكالة "رويترز"، عرض هذا التمثال أمس، الأربعاء، وتم وصفه بأنه يمثل التوترات في الولايات المتحدة، وكان من المقرر عرضه خشبيا أبي اللون، ولكن تم إحراقه من قبل مجهولين أثناء عرضه في الهواء الطلق بالقرب من مسقط رأسها سيفنيكا، للاحتفال بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة.



وقال الفنان الأمريكي براد داوني المقيم في برلين، "هذا الكائن التمثال المحترق يمثل بطريقة ما تمثيلًا مرئيًا للتوترات السياسية التي تنشب في بلدي وليس فقط في بلدي".

ولم يرد مكتب ميلانيا على هذا الأمر حتى الآن، كما تم عرض نسخة بلاستيكية طبق الأصل للنحت الخشبي والقوالب المستخدمة في صنع تمثال من البرونز لترامب، من المقرر الكشف عنه في روزنو بالقرب من سيفنيكا الأسبوع المقبل، في المكان الذي كان التمثال الخشبي يقف فيه.





وقال داوني إن التمثال أحرق في وقت تم فيه تدمير عدد من تماثيل المستعمرين في الولايات المتحدة ضمن احتجاجات حياة السود مهمة، وأنه نفذ تمثال ميلانيا من أجل إلهام حوار حول الوضع السياسي في بلاده حول تقنين الهجرة خاصة وأنه متزوج من مهاجرة.



لى الرغم من أن وجه تمثال ميلانيا الخشبي كان محفورًا بشكل لا يحمل ملامح وجهها قبل أن يتضرر، إلا أن التمثال يرتدي معطفًا أزرق باهتًا مثل ذلك الذي ارتدته في حفل تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة.