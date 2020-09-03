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رياضة

ميدو: الأهلي وبيراميدز بيتخانقوا على محمد إبراهيم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة الحالي، وكذلك نادي بيراميدز.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "تواصلت مع مسئولي المقاصة، وهناك خناقة بين بيراميدز والأهلي على ضمه".

وأشار "ميدو"، إلى أن مستوى محمد إبراهيم بدأ يعود كما كان في السابق، مشددا على أن الأهلي وبيراميدز يرغبان في التعاقد معه.

وأكد "ميدو"، أنه كمشجع للزمالك يتمنى أن يعود اللاعب إلى الفريق الأبيض، ولا يريده أن ينتقل إلى الأهلي، وفي حال عدم عودته إلى الزمالك أتمنى أن ينتقل إلى بيراميدز، وليس الأهلي.

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