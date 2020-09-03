أي منها الأجمل؟.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالات مبهجة وعلى الموضة ..صور

حرصت الفنانة أنغام خلال الأيام الماضية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت أنغام في الصور بإطلالات من اختيار الإستايلست مي جلال، حيث اتسمت إطلالات أنغام بأنها مبهجة وعلى الموضة ومناسبة للأجواء الصيفية.





وظهرت أنغام بفستان أبيض لا يحمل أي نقوشات واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، كما تألقت بفستان ذا اكمام مكشوفة وتميز التصميم بالألوان المبهجة التي جمعت بين اللون البرتقالي والأخضر والأصفر.





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لفتت أنغام الأنظار بفستان أنيق وراقٍ قصير من الأمام وطويل من الخلف وذي أكمام مكشوفة باللون اللبني، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق، فيما اعتمدت على تسريحات شعر وصيحات مكياج متناسقة مع كل إطلالة.



