AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هخليك لاعب في نادي كبير.. ضبط عصابة نصبت على عدد من المواطنين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 متهمين استغلوا اسم نادٍ شهير بكفر الشيخ؛ للنصب على المواطنين.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام (4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة)، باستغلال اسم النادى وتزوير الكارنيه الخاص به، وحصولهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادى كلاعبين به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 متهمين – وهم المقيمين بكفر الشيخ") وبمواجهتهم قرروا أنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة؛ مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى.

وفى وقت لاحق حضر (طالب – مقيم بكفر الشيخ)، وقرر قيام المتهمين بالحصول منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه كلاعب بالنادى المشار إليه، وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادى حيث تبين أنه مقلد؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التسويق الشبكى.. ضبط شخص وزوجته نصبا على ٣٣ مواطنا على الإنترنت

جمعا 21 مليون جنيه.. الأمن يضبط شخصين نصبا على أهالي المنوفية

حيل شيطانية .. طالب ينتحل صفة موظف بشركة للنصب على المواطنين .. نصابان يزوران مستندات للحصول على قطعة ارض

تربحا من عملهما .. التحقيق مع مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن بالعبور

الداخلية تضرب بيد من حديد.. ضبط 22 قطعة سلاح ناري و18 ألف كمامة مغشوشة بـ قليوب.. وإعدام 1.952 دواجن نافقة قبل ترويجها في الجيزة.. والقبض على شخص أقام عزاء والده بالسويس

انتحلا صفة موظفين بهيئة حكومية .. الأمن يضبط عاملا وسيدة نصبا على المواطنين

ترشيحاتنا

هديتي لـ الأهلي.. مرتضى منصور: اللاعبون لن يحترموا سيد عبدالحفيظ بعد واقعة كهربا

قرار عاجل من السعودية بشأن محطات الوقود في المدينة المنورة

أخيرًا.. أمريكا تعلن موعد توزيع لقاح كورونا

أخبار الفن|هدية من حاكم دبى لـ محمد رمضان.. وعمرو دياب يطرح كليب يوم تلات

والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

انت إللي طبلت في الأول.. طارق يحيى يرد على حلمي طولان

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل