هخليك لاعب في نادي كبير.. ضبط عصابة نصبت على عدد من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 متهمين استغلوا اسم نادٍ شهير بكفر الشيخ؛ للنصب على المواطنين.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام (4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة)، باستغلال اسم النادى وتزوير الكارنيه الخاص به، وحصولهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادى كلاعبين به.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 متهمين – وهم المقيمين بكفر الشيخ") وبمواجهتهم قرروا أنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة؛ مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى.





وفى وقت لاحق حضر (طالب – مقيم بكفر الشيخ)، وقرر قيام المتهمين بالحصول منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه كلاعب بالنادى المشار إليه، وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادى حيث تبين أنه مقلد؛ و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.