بحوزته 39 ألف دولار.. ضبط محاسب يتاجر في العملة بالقاهرة

تمكنت قوات الأمن، من ضبط محاسب أثبتت تحريات مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تجارته في عملة الدولار بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام محاسب بإحدى شركات البلاستيك، حاصل على بكالوريوس التجارة، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم في كمين أُعد خصيصًا لضبطه، وذلك حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته مبلغ مالى قدره 39034 دولارا، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.