5 طرق سهلة ومضمونة للحفاظ على سيارتك

العناية بالسيارة باستمرار أحد الأمور الهامة التي تحافظ على أدائها، وتطيل عمرها الافتراضي، وتبعد عنها المشاكل والأعطال، والذي من شأنها تقليل نفقات الصيانة، وفي هذا التقرير نقدم أسهل طريقة للحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة.





- يجب الصيانة الدورية للسيارة بشكل منتظم، إضافةً إلى فحص تغيير الزيوت في مواعيدها المقررة.





- افحص مستوى سائل التبريد في الردياتير خاصة في فصل الصيف بصورة منتظمة، ويجب التأكد من عدم تناقصه.





- يجب فحص الفرامل والإطارات بصورة منتظمة، حيث إنها أهم الأجزاء في السيارة.





- يجب الاهتمام بغسيل السيارة بشكل مستمر، حيث إن ترك السيارة متسخة لفترة طويلة دون تنظيف يؤدي إلى تراكم المواد الكيمائية والأوساخ الضارة عليها فهذا يقلل من قيمة السيارة إذا كنت تريد بيعها.





- احرص على عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة، لأنها تعد من الأمور المجهدة للسيارة، وذلك لعدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل.



