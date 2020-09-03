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حوادث

إحباط تهريب 5 أطنان أسماك.. الداخلية تشن حملة أمنية مكبرة على بحيرة السد العالي بأسوان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بمخالفات الصيد بدون تصريح وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بحملة أمنية مكبرة استهدفت تمشيط وضبط المخالفات ببحيرة السد العالى  بمحافظة أسوان، حيث أسفرت عن ضبط (34) قضية متنوعة.

حيث تم ضبط سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص، محمل عليها كمية من الأسماك المهربة وزنت (1200 كيلو جرام).

ضبط كمية من الأسماك المعدة للتهريب وزنت (3800 كيلو جرام)، و (4) ميزان لوزن السمك داخل (3) بؤر على شاطئ البحيرة و(5) مراكب صيد مزودة بمواتير بدون ترخيص و(2500) متر غزل مخالف داخل المسطح المائى و(2000) جوبيا صيد .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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