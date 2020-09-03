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أخبار العالم

ترامب يأمر بوقف تمويل عدة مدن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات بوقف التمويل عن مدن وصفها بالفوضوية، على رأسها مدينة نيويورك، وذلك في ظل اشتعال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد الحوادث العنصرية. 

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن ترامب وقع، أمس الأربعاء، على مذكرة من خمس صفحات تتضمن أوامر لجميع الجهات الفيدرالية بإرسال تقارير إلى البيت الأبيض حول تمويل المدن التي وصفها ترامب بالفوضوية، وذلك في سبيل سحب التمويل. 

وبحسب المذكرة، فإن المدن هي العاصمة واشنطن وسياتل وبورتلاند وأريجون ومدينة نيويورك، حيث قال ترامب عنها في المذكرة إن حكامها يسمحون لأنفسهم بإهدار الأموال العامة في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الأمنية بها. 

وكان ترامب قد الاحتجاجات العنيفة ضد حوادث العنصرية بالإرهاب الداخلي.

وكانت رقعة الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة توسعت لتنتقل إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وذلك بعد مقتل رجل من أصل إفريقي برصاص الشرطة.

وأدى إطلاق النار على جيكوب بليك يوم 22 أغسطس  أمام ثلاثة من أطفاله، إلى تحول كينوشا، وهي مدينة معظم سكانها من البيض، إلى بؤرة ساخنة في صيف يشهد مظاهرات ضد وحشية الشرطة وعنصريتها.

ويتهم منتقدو ترامب بالسعي لتأجيج العنف عبر خطاباته، وينفي الجمهوريون ذلك قائلين إن ترامب يريد فرض القانون والنظام من جديد.
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