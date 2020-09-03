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رياضة

مدرب الزمالك السابق عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي: حقه ولكنه سيخسر كثيرا ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد صلاح، المدير الفني الأسبق لـ الزمالك، أن رمضان صبحي نجم الأهلي السابق الذي انضم مؤخرا لـ بيراميدز أخطأ كثيرًا بالرحيل عن الفريق، مشددا أن أي لاعب يخسر كثيرا بالرحيل عن الأهلي أو الزمالك.

وأضاف محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن أي لاعب يخسر ماديا وإعلاميا كثيرا حال رحل بتلك الطريقة عن أحد قطبي الكرة. 

وتابع محمد صلاح، أن لديه شعورا بإمكانية انضمام رمضان صبحي لـ الزمالك في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة بنسبة 50% خاصة أن الزمالك بدأ المفاوضات لضمه. 

وأكمل أن تصرف رمضان صبحي من حقه الرحيل عن الأهلي والانضمام لـ بيراميدز، مؤكدا أن سيواجه صداما عنيفا مع الجماهير طوال الفترة المقبلة.
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