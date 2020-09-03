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سيارات

بي إم دبليو تطرح سيارتها الكوبيه موديل 2021

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:52 ص
بي إم دبليو
بي إم دبليو
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أماني نوار
تنوي "بي إم دبليو" طرح الفئة الرابعة من سيارتها الكوبيه BMW 4 موديل 2021 بتحديثات جديدة في التصميم والحركات.

وتم تزويد النسخ الجديدة من هذه السيارة بمصدات معدلة بتصميم أكثر عدوانية، حيث تظهر السيارة بطرازات M Sport ومآخذ هواء كبيرة وعجلات أكبر من أي طراز آخر في سيارات بي إم دبليو.

أما من ناحية التكنولوجية، فزودت السيارة بنظام ملاحة كلاود بشكل قياسي، ويدعم نظامي Apple CarPlay و Android Auto.


كما أن السيارة زودت بالعديد من انظمة مساعدة السائق منها نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والفرامل التلقائي في حالات الطوارئ.

تتمتع السيارة بعد محركات الاول V6 سعته 300 سي سي تربو بقوة 374 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيك  ، من ثماني سرعات إلى جانب محرك كهربائي ببطارية بقوة 48 فولت يضيق 11 حصانا وتعبر هي أسرع نسخة  من BMW 4-Series الجديدة ، ويمكنها التسارع من السكون  الى 100 كم / ساعة خلال 4.7 ثوان والسرعة القصوى تبلغ 250 كم / ساعة.

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