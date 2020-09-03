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رياضة

الشرط الجزائي حال دون استقالتي.. محمد صلاح يكشف سر إقالته من قيادة طنطا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد صلاح، المدير الفني السابق لـ طنطا، عن كواليس إقالته من قيادة الفريق؛ عقب توليه المسئولية بـ أسبوعين فقط.

وأكد محمد صلاح، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن إقالته كانت بسبب سوء نتائج الفريق، مشيرا إلى أن الأمر مثير للدهشة خاصة في ظل دعم فايز عريبي رئيس النادي له، وتأكيده أن النادي يدعمه ويسانده.

وأضاف محمد صلاح، أنه كان من الصعب أن يتقدم باستقالته على الرغم من سوء نتائج الفريق في ظل وجود شرط جزائي بقيمة مليون جنيه في عقده مع الفريق.

وتابع أن هناك عددًا من اللاعبين لم يكن على المستوى المطلوب داخل الفريق إضافة إلى إثارتهم الفوضى. 
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