عمر خيرت وشخصيات مرموقة.. رئيس اتحاد اليد يتحدث عن حفل افتتاح مونديال 2021.. فيديو

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الاتحاد قام بعرض فكرة المسابقة الخاصة بتصميم شعار البطولة على الصفحة الرسمية للاتحاد على وسائل التواصل الاجتماعي، متابعا "قولنا أن كل الشباب المصري مدعو إلى تصميم لوجو خاص ببطولة كأس العالم لكرة اليد".





وأضاف هشام نصر، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بعد الاستقرار على اللوجو قمنا ببعض التعديلات، ونال إعجاب الجميع سواء مصريين أو أجانب، مشيرا إلى أن تكلفة الصالات الجديدة وصلت إلى 3.2 مليار جنيه.





وأشار إلى أن تكلفة الصالات من الدولة وذلك لتطوير البنية التحتية للمنظومة الرياضية، متابعا "الصالة الرئيسية للبطولة التي سيتم الافتتاح بها ستكون صالة استاد القاهرة أو صالة العاصمة الإدارية الجديدة".





وأضاف نأمل أن نحافظ على المركز الثامن الذي حصل عليه المنتخب المونديال السابق، وأي تقدم بعد الوصول إلى هذا المركز يعد إنجازا لكرة اليد المصرية.





وأوضح أن عدد الحضور في حفل القرعة سيكون 150 شخصا، كما أن الموسيقار عمر خيرت سيكون متواجدا في حفل القرعة والافتتاح، إضافةً إلى العديد من الشخصيات المرموقة التي ستقوم بتقديم الحفل.





ولفت إلى أن هناك بعض الدول التي وافقت على لعب مباريات ودية في مصر منها الأرجنتين، والبحرين، واليونان، مشيرا إلى أن مصر لديها الحق في اختيار المنتخبات التي يمكن أن تواجهها في الأدوار ما بعد التمهيدية.