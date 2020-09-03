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رياضة

«كان أخ أكبر وصديق».. إبراهيم سعيد ينعى عماد اليماني إداري الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:21 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم
نعى الكابتن إبراهيم سعيد النادي الأهلي السابق، عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد صراع مع المرض. 

ونشر أبراهيم سعيد، صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا "‏‏خالص عزائي للجميع ولجماهير النادي الأهلي وفاة كابتن عماد اليماني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان كان أخ أكبر وصديق لجميع اللاعبين". 


وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.

وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية .


وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيره بسبب المرض.

ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.



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