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رياضة

عصام الحضري ينعى عماد اليماني المدير الإداري بالنادي الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
نعى الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، عماد اليماني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد صراع مع المرض. 

ونشر عصام الحضري، صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها "‏خالص العزاء فى وفاة الكابتن عماد اليمانى المدير الإداري السابق بالنادى الاهلى  طوال 30 سنه ، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله و محبيه.. نسألكم الدعاء". 

وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.

وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية .


وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض.

ويعد عماد اليماني واحدا من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.

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