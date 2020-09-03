عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

أعرب مختار مختار، المدير الفني لـ الإنتاج الحربي، نجم الأهلي السابق، عن أسفه وحزنه من رحيل رمضان صبحي نجم الأهلي السابق عن الفريق والانضمام لـ بيراميدز.





وأكد مختار مختار، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن قرار رمضان صبحي كان صادما خاصةً أنه تربي داخل النادي، منوها بأن رمضان وقت احترافه لم يقدم أي إنجاز ولكن فور عودته للأهلي عاد إلى تألقه، قائلًا "الأهلي هو اللي عملك".





وردًا على تصريحات رمضان صبحي بأن العائد المادي هو السبب وراء رحيله بسبب كثرة التزامات، قال "بتاخد 17 مليون في الاهلي فماذا تريد لتبني نفسك ..انا في المجال وبستغرب جدا من الكلام ده فما بالك بالشخص العادي".





وتابع أن المحيطين بـ رمضان صبحي كان يحب أن ينصحوه بأن لا يقدم على تلك الخطوة، مشددا على أن الأهلي فريق كبير ومن الصعب أن يتأثر برحيل لاعب مهما كان.





وأكمل أن موقف اللاعب مختلف تماما عن موقف عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، حيث إن عبدالله لم يكن ابن من أبناء النادي.