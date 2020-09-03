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أخبار العالم

قصف صاروخي يستهدف شركة أمن بريطانية في العراق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة، بأن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر شركة أمن بريطانية في منطقة القادسية بالعاصمة العراقية بغداد. 

وقالت قناة "السومرية" المحلية إن شركة الأمن البريطانية معنية بحماية مطار بغداد الدولي، مشيرةً إلى أن القصف لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وازدادت حالات الهجمات الصاروخية على المنشآت التابعة للشركات الأمنية والتحالف الدولي في جميع أنحاء العراق بعد حادثة استهداف وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومجموعة كانت برفقته بضربة جوية أمريكية في مطار بغداد في شهر يناير من عام 2020.

وخلال الفترة الماضية تم استهداف قواعد ومراكز أمنية تتمركز بها القوات الأمريكية وقوات التحالف الدول بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون من قبل جهات تابعة لإيران في العراق.

وفي وقت سابق، وقع انفجار هو الثاني من نوعه خلال يوم في العراق، في محافظة الأنبار غربي البلاد، أسفر عن وقوع جرحى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي إصابة منتسب من القوات الأمنية، ومدنيين اثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة نوع "أفيوا" في الحي الصناعي لمدينة الرمادي مركز الأنبار.
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