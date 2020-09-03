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فن

يستاهل كل الدعم.. أمير طعيمة يعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب الفريسكا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:23 ص
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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مصطفى كرم
علق الشاعر الغنائي امير طعيمة على قيام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بتكريم الطالب إبراهيم الشهير ببائع الفريسكا لتفوقه بالثانوية العامة.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏دكتور إبراهيم الشهير ب ‎#بائع_الفريسكا يستاهل الدعم ويستاهل كل خير، و انت تستاهل الثواب يا راجل يا محترم". 

وتواصل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير بـ«بائع الفريسكا».

وقرر «آل الشيخ» صرف مكافأة للشاب مبلغ 300 ألف جنيه، مع تخصيص معاش شهري لوالده 15 ألف جنيه.


وكان «آل الشيخ» قد طلب سرعة التواصل مع الشاب المصري إبراهيم، المعروف باسم «بائع الفريسكا».

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