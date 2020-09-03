AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بكلمات مؤثرة.. إسلام الشاطر ينعى المدير الإداري السابق بالنادي الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:11 ص
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
Advertisements
مصطفى كرم
نعى الكابتن إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد صراع مع المرض. 

ونشر إسلام الشاطر، صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها "‏رحمه الله علي كابتن عماد اليماني انا لله وانا اليه راجعون . البقاء لله".

وتوفي عماد اليماني المدير الإداري  الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.

وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية .


وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض.

ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معجبة تعلن إصابة إسلام الشاطر بـ كورونا.. ورد قوي من اللاعب

وفاة عماد اليماني إداري الأهلي السابق

من أهم إداريي فريق الكرة.. الأهلي ينعي عماد اليماني

أخبار الأهلي.. وفاة عماد اليماني.. كواليس عقوبة المليون جنيه على كهربا.. ضم نجم كرة اليد أسامة الجزيري من الترجي

عصام الحضري ينعى عماد اليماني المدير الإداري بالنادي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد سوريا.. دولة عربية تعلن اختراق الطيران الإسرائيلي لأجوائها

هاني حتحوت: صورة رمضان صبحي المسربة أفسدت على بيراميدز «شو الصفقة».. فيديو

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

بعد زيارة ماكرون.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح الأسير اللبناني لدى فرنسا جورج عبد الله

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ذعر بعد اكتشاف ثعبان سام طوله متر ونصف في مرحاض مطعم شهير.. شاهد

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد