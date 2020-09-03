AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قالولي الجاكيت وحش.. ميدو يمازح متابعيه بسبب «أوضة اللبس»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:42 ص
ميدو
ميدو
Advertisements
مصطفى كرم
نشر احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من كواليس إحدى حلقات برنامج "أوضة اللبس".

وظهر ميدو وهو يرتدي جاكت بدلة على بنطلون رياضي، معلقا "كنت هطلع كده والله بس الشباب قالولي الچاكيت وحش".

وقال ميدو في تصريحاته أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "كلمت محمد عبد الوهاب قبل وفاته بـ أسبوعين وانا جايبله عرض احتراف كويس جدًا، قلتله لو جالك عرض كويس من فرنسا تسافر؟ .. لقيت رد غريب جدًا عمري ما كنت أتخيله "قالي أنا مبسوط كده.. أنا ببني تاريخ في الأهلي والمنتخب وسط زمايلي ومش عايز اكتر من كدة".


وختم حديثه قائلا: "محمد عبد الوهاب أحد أفضل الباكات التي أتت في تاريخ مصر ويُعتبر أحد أفضل الشخصيات التي تعاملت معها طوال حياتي". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

نورتني.. أحمد حسام ميدو يعلق على ظهور الحضري معه في «أوضة اللبس»

العالمي.. أحدث ظهور للحضري بصحبة أحمد حسام من برنامج أوضة اللبس

عصام الحضري ينشر صورة مع ميدو من برنامج أوضة اللبس.. شاهد

ميدو: محدش يقدر يوقع بيني وبين جمهور الزمالك

عن برنامجه أوضة اللبس.. ميدو لـ متابعيه: سأكشف لكم كيفية إطلاق حملات إلكترونية ضد أشخاص بأعينهم

ترشيحاتنا

أخيرًا.. أمريكا تعلن موعد توزيع لقاح كورونا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمخالفين في القاهرة.. مستشار الرئيس للصحة: مفيش صفر كورونا

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

بكلمات مؤثرة.. إسلام الشاطر ينعى المدير الإداري السابق بالنادي الأهلي

4 أمور تدل على فضل سورة الملك وجزاء من يداوم على قراءتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي منها الأجمل؟.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالات مبهجة وعلى الموضة ..صور

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل