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فن

بحبك وبرتاحلك.. أنغام تحصد 1.3 مليون مشاهدة في ساعات على يوتيوب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
أنغام - بحبك وبرتاحلك
أنغام - بحبك وبرتاحلك
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سعيد فراج
حصدت الفنانة أنغام، مليونا و343 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد مرور ساعات على طرحه عبر قناتها الرسمية أمس 28 أغسطس. 

وكان ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها في الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على إنستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب. 

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".

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