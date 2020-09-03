مرسيدس تكشف عن سيارتها إس كلاس بعد حملات إعلانية كبيرة

كشفت شركة مرسيدس بنز عن سيارة إس كلاس 2021 وذلك بعد أشهر من الحملات الإعلانية مع تركيز كبير من الصانع الألماني.





وحصلت هذه السيارة على مصابيح أمامية جديدة، إضافةً إلى جنوط أحدث مع غطاء محرك أطول، ومصابيح خلفية أفقية لأول مرة.





كما يمكن التحكم في أغلب وظائف السيارة عن طريق عدة طرق تحكم سواء اللمس، أو بالإشارة أو حتى بالأوامر الصوتية، كما أن الشركة أعلنت ربط ضبط التحكم في درجة حرارة المقصورة من خلال شاشة عرض مركزية.





سنجد أن مرسيدس تمنح العميل حرية الاختيار بين أربعة تصاميم مختلفة للوحة العدادات الرقمية أحدهم تصميم ثلاثي الأبعاد ويعمل دون الحاجة إلى نظارات بالتقنية.





أما المحركات فتتمتع هذه السيارة بـمحرك مكون من 6 سلندر بسعة 3.0 لتر تيربو وبقوة 429 حصان مع عزم دوران أقصى 521 نيوتن متر بمساعدة هجينة تقدر بـ21 حصان ، مع عزم دوران أقصى إضافي 250 نيوتن متر ، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن سعر السيارة.