AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تقتل 4 عمال أكراد على الحدود مع العراق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
لقي 4 عمال أكراد، مصرعهم في مدينة "سردشت" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، إثر فتح حرس الحدود النار عليهم، أمس الأربعاء.

وذكرت منظمة "هنجاو" الكردية الإيرانية، أن قوات من حرس الحدود والحرس الثوري أقدموا على قتل 4 عمال بفتح النار عليهم مباشرة صباح الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت وأحصت مقتل 31 من عمال ينقلون البضائع على ظهورهم من أبناء القومية الكردية خلال آب/ أغسطس الماضي، على الحدود مع تركيا وإقليم كردستان العراق".

من جانبه، زعم قائد قوات حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية، يحيى حسين خاني، أن قوات حرس الحدود تمكنت من قتل ثلاثة متسللين على الحدود في مدينة سردشت المحاذية لإقليم كردستان شمال العراق، بحسب وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية.

وتحدث اللواء خاني عن وقوع اشتباكات بين حرس الحدود والمتسللين على الحدود ومقتل 3 منهم في المنطقة الحدودية المحظورة لمدينة سردشت، مضيفًا أن من وصفهم بـ"المتسللين الحدوديين كانوا يحاولون دخول البلاد".

وأضاف أن "حرس الحدود أطلق تحذيرات للمتسليين فورًا من أجل إيقافهم، لكنهم لم يلتزموا وحدثت مواجهات أدت إلى مقتل 3 منهم في المنطقة الحدودية الممنوعة والحساسة للغاية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة إيطالية تنتقد الهجمات التركية والإيرانية على العراق

ترشيحاتنا

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

تراجع الإصابات| الصحة: تسجيل 165 حالة جديدة بـ كورونا.. و21 وفاة

هديتي لـ الأهلي.. مرتضى منصور: اللاعبون لن يحترموا سيد عبدالحفيظ بعد واقعة كهربا

أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

مرتضى منصور يطالب الأهلي بعمل "تحاليل" لـ كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل

حالة ذعر بعد اكتشاف ثعبان سام طوله متر ونصف في مرحاض مطعم شهير.. شاهد

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر