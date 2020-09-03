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رياضة

سعد سمير ينعى عماد اليماني المدير الإداري بالنادي الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:05 ص
سعد سمير
سعد سمير
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مصطفى كرم
نعى الكابتن سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، إداري الفريق الأول عماد اليماني بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر سعد سمير، عبر خاصية "ستوري" بحسابه بإنستجرام، صورة للراحل معلقا عليها "الله يرحمك يا كابتن عماد ويجعلك في الجنة".

وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.

وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية .


وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض.

ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.. 
سعد سمير ينعى عماد اليماني المدير الإداري بالنادي الأهلي
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